DC, la star Grant Gustin ha parlato con James Gunn...ma non di Flash

A quasi un anno dalla conclusione di The Flash, i fan speravano di poter rivedere Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen anche nel nuovissimo DC Universe di James Gunn e ora si scopre che l'attore è stato protagonista di una chiacchierata con il regista ma non per Flash... bensì per Superman, come ha raccontato lo stesso Gustin.

Intervistato da The Wrap, Gustin ha spiegato:"Non abbiamo mai parlato di Flash. Sono un grande fan di Superman, abbiamo parlato di quello. Lo sono sempre stato, fin da quando ero bambino. Quindi, sono davvero entusiasta del film. E sono entusiasta del casting di David [Corenswet]".

La curiosità di un fan illustre come Grant Gustin per il film Superman è molto alta:"Sono curioso di vedere cosa farà con lui James Gunn. Penso che ad un certo punto, forse un paio di volte diverse, abbiamo scambiato DM su Superman. Non abbiamo mai parlato letteralmente di Flash. Sono solo entusiasta che lui stia facendo Superman".

Ma un ritorno di Grant Gustin nel ruolo di Flash? Ad inizio anno, l'attore aveva risposto in questi termini ad un fan su TikTok:"Se me lo chiedesse lo farei, mi fido di James Gunn".

James Gunn aveva espresso parole di elogio nei confronti di Gustin, aggiungendo che al momento non è in programma il ritorno di Flash, tuttavia gli piacerebbe lavorare con lui in futuro.

Ma come farà James Gunn a fare Superman e Peacemaker 2? A rispondere è stato lo stesso regista dei Guardiani della Galassia, da tempo ormai impegnato nella creazione di un nuovo universo DC.

