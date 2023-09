DC, questa star di Top Gun è perfetta nel ruolo di Booster Gold (no, non Tom Cruise)

Da quando James Gunn ha preso sotto la sua ala l'universo cinematografico della DC le cose stanno lentamente avviandosi ad un cambiamento che, si spera, possa dare nuova linfa ad un franchise che al cinema e in tv non ha ancora avuto molta fortuna. Tra i vari progetti c'è anche una serie su Booster Gold.

Lo show televisivo è certamente uno dei più attesi da parte del grande pubblico e non solo, visto che il personaggio è diventato nel tempo una vera icona del mondo DC Comics, rendendosi così popolare a molti.

Ecco quindi che, per cercare di stemperare l'attesa infinita che sembra necessaria per scegliere l'attore predestinato, un artista ha deciso di realizzare una nuova fan art che vedrebbe Glenn Powell, conosciuto principalmente per il suo ruolo in Top Gun: Maverick, nei panni di Booster Gold.

Come potete vedere dall'immagine che trovate in calce a questa notizia, su Instagram l'illustratore @Subi.Ozii ha raffigurato Powell con indosso il classico costume del super eroe, sembra stargli veramente bene. Che quest'ultimo possa rivelarsi la scelta giusta per il casting? Questo ovviamente lo può sapere solamente James Gunn.

In attesa di sapere come andrà a finire, vi lasciamo la nostra recensione di The Flash, pellicola che purtroppo non ha ottenuto un gran successo né sul grande né sul piccolo schermo. Oltretutto, sapevate che per Kevin Smith l'arrowverse si è spento?