DC Studios annuncia la serie tv interattiva: potrete decidere il destino dei supereroi DC

Ormai i super eroi sono una parte integrante della nostra cultura, ad oggi con anche le numerosi produzioni cinematografiche e televisive che li fanno conoscere anche a chi, magari, non ne è mai stato un fautore, è più che naturale che nascano progetti di diverso tipo atti ad attirare il fandom dietro questi franchise così prolifici.

Eccoci quindi a parlare di DC Heroes United, ossia una serie interattiva sui super eroi della Justice League e non solo, che è stata recentemente annunciata da Genvid, lo studio dietro il videogioco Silent Hill: Ascension, per chi bazzica nel settore videoludico.

Con questa produzione l'intento dei creatori è quello di lasciare che le vicende, ed il destino dei personaggi più amati, come Superman e Batman, siano lasciati interamente nelle mani del pubblico. Saranno infatti loro e soltanto loro a decretare il comportamento dei protagonisti, se riusciranno o meno a compiere le loro missioni e dove li porteranno le loro azioni.

I risultati di queste scelte, confermano, rimarranno impresse per sempre all'interno del canone DC.

All'inizio della serie ritroveremo tutti gli eroi sulla terra-212, dove insieme ai super criminali, saranno testimoni dell'arrivo a Gotham City di una misteriosa torre del destino, che metterà in gioco i destini di tutti quanti.

E voi ve la sentite di decidere il futuro dell'universo?