DC sviluppa una serie televisiva in live-action su Doom Patrol

Greg Berlanti - svela il sito Comingsoon.net - lavorerà ad un nuovo progetto in live-action ispirato ad un fumetto della DC Comics. La DC ha annunciato che è in fase di sviluppo, infatti, una serie televisiva in live-action incentrata sulla Doom Patrol.

Il serial debutterà nel 2019 all'interno della nuova piattaforma digitale della casa editrice, chiamata DC Universe.

Doom Patrol re-immagina uno dei team più popolari ed amati dei fumetti della DC, composto da eroi come Robotman, Negative Man, Elasti-Girl e Crazy Jane, guidati dallo scienziato folle Dr. Niles Caulder (The Chief). Ogni membro della Doom Patrol ha acquisito dei superpoteri tramite degli incidenti, che li hanno sfigurati o lasciati terribilmente feriti. Traumatizzati, questi eroi troveranno conforto nel Dr. Caulder e nella Doom Patrol, investigando su casi strani e proteggendo la Terra da quel che troveranno.

Il serial sarà una sorta di seguito a Titans, ulteriore serie in arrivo sulla piattaforma digitale, e vedrà Cyborg richiamare alle armi il team e dargli una missione che non potranno rifiutare.

Il team della Doom Patrol debutterà nell'episodio 5 di Titans e includerà nel cast Bruno Bichir, April Bowlby, Jack Michaels e Dwain Murphy. Jeremy Carver scriverà la serie di 13 episodi, prodotta da Berlanti, Geoff Johns, Jeremy Carver, e Sarah Schechter.