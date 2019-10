DC Universe annuncia una nuova serie antologica dedicata a BizzarroTV

Durante il New York Comic-Con in questi giorni in programma nella Grande Mela, la DC Universe ha annunciato che BizzarroTV, nuova serie antologica, debutterà sul servizio streaming nel corso del 2020, descritta come una "serie mista che attinge da personaggi oscuri e molto profondi del portafoglio DC".

Tra quelli citati, ad esempio, ci sono Space Cabbie, Ambush Bug, Slam Bradley e The Creeper, tutte creazioni che esulano più o meno dal parterre supereroistico e di villain dell'etichetta americana. Il progetto sarà prodotto dalla Blue Ribbon Content e dalla Warner Bros. Television Group, che ha alle spalle progetti come The Banana Slipts Movie.



Nella dichiarazioni ufficiale diffusa dalla DC Universe si legge che BizzarroTV sarà "una grande vetrina per stili sperimentali e voci creative e visioni composto da un mix tra live-action e animazione". L'accostamento primario che viene da fare ai fan della DC è con l'antologia fumettistica Bizzarro Comics del 2002, che ha persino vinto un Eisner Award e un Harvey Award.



Oltre a BizzarroTV, la DC Universe ha anche annunciato una serie animata interamente dedicata ad Harley Quinn e una serie animata non scritta e ideata dai fan presentata come DC You Unscripted, che offre in sostanza ai membri del DCU l'opportunità di creare una sceneggiatura senza copione che verrà poi lanciata sulla piattaforma.