DC Universe sta per chiudere i battenti? Ecco cosa sta succedendo

Il sito di streaming DC Universe dedicato a tutto ciò che ruota intorno al mondo DC starebbe per chiudere definitivamente i battenti. Molti sono gli indizi che lo lascerebbero presagire a meno di due anni dal suo lancio.

In primo luogo, molti contenuti importanti di DC Universe stanno per passare ad HBO Max. La piattaforma streaming del grande colosso americano avrebbe infatti ottenuto il passaggio nel proprio catalogo, di titoli del calibro di Doom Patrol e, presto ne verranno annunciati molti altri.

In secondo luogo, lo scorso luglio, DC Universe ha deciso di abolire gli abbonamenti annuali, consentendo solo degli abbonamenti mensili che in proporzione sono significativamente più costosi. Un altro indizio è giunto dalle modifiche che hanno subito le pagine Facebook di Harley Quinn e Titans che, non contengono più l'indicazione della piattaforma streaming.

Ciò ha allertato tutti i fan delle serie che, hanno twittato frasi del tipo: "Riposa in pace DC Universe". É chiaro che queste modifiche siano state apportate per segnalare che Harley Quinn non è più disponibile esclusivamente su DC Universe. La serie è arrivata su HBO Max questo mese. Anche se Harley Quinn non è stata ancora rinnovata per una terza stagione, ci sono invece varie voci che ipotizzano che la terza stagione di Titans debutterà sia su HBO Max che su DC Universe, il che potrebbe anche essere il motivo del cambiamento di Facebook.

Il 30 giugno, agli abbonati DC Universe è stata offerta la possibilità di aggiungere HBO Max al proprio piano per la modica cifra di $ 4,99 al mese, in pratica riducendo drasticamente il prezzo normale di HBO Max ($ 14,99 al mese). Sebbene quell'offerta sembrasse un gentile vantaggio offerto agli utenti più fedeli del DCU al fine di ottenere una più ampia gamma di contenuti, ora tutto lascerebbe pensare che la mossa sia semplicemente un modo per avviare il processo di transizione degli abbonati DC Universe a HBO Max.