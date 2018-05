DC Universe: in fase di sviluppo un serial in live-action su Swamp Thing

Con il lancio ufficiale del servizio streaming DC Universe, la Warner Bros. e la DC Entertainment hanno messo in cantiere una serie televisiva in live-action dedicata al personaggio di Swamp Thing.

Il serial, che verrà lanciato nel 2019 proprio all'interno di DC Universe, sarà sviluppato da James Wan, regista di Aquaman.

In Swamp Thing, la ricercatrice Abby Arcane torna nella sua città natale di Houma, Louisiana, per indagare su un virus mortale che proviene dalla palude. Qui, stringerà un forte legame con lo scienziato Alec Holland... ma finirà per perderlo tragicamente e prematuramente. Abby scoprirà, però, che la palude nasconde dei terribili segreti e che forse Alec non è del tutto morto come pensava inizialmente...

La DC ha già ordinato vari script che saranno scritti da Mark Verheiden (Battlestar Galactica) e Gary Dauberman (It), che saranno anche showrunner dello show.

Creato da Len Wein e Berni Wrightson, Swamp Thing ha debuttato sui fumetti della DC nel 1971 e, da allora, è rimasto uno dei personaggi più popolari tra gli appassionati della casa editrice. Nel corso del tempo le sue storie sono state scritte da autori del calibro di Alan Moore, Brian K. Vaughan, Mark Millar e Scott Snyder.

Wes Craven ne ha realizzato una trasposizione cinematografica nel 1982 che ha ottenuto un sequel, sette anni dopo, di scarso successo. Negli anni sono stati realizzati anche una serie animata negli anni '90, durata solo cinque episodi, ed un serial tv di USA Network durata tre stagioni.