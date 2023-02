DC Universe: James Gunn conferma crossover tra Waller e Creature Commandos

Nel corso di ieri sera, James Gunn e Peter Safran hanno annunciato le nuove serie DC Universe in arrivo prossimamente e tra queste figurano la serie animata Creature Commandos e lo spin-off su Amanda Waller, che tornerà a essere interpretata dal Premio Oscar Viola Davis. Gunn ha anche confermato che questi show avranno dei crossover tra loro.

Parlando sul blog ufficiale della DC Comics, i co-presidenti e co-CEO dei DC Studios hanno discusso della loro prima serie di progetti, intitolata Gods and Monsters. La discussione ha riguardato anche l'inclusione o meno di un evento crossover della Justice League, simile all'approccio della Marvel con i film degli Avengers. "Tutto si incrocerà", ha detto Gunn.

"Questi personaggi interagiscono tutti nelle diverse storie. Ora, non significa che accadrà necessariamente sempre. The Brave and the Bold potrebbe includere solo Batman, Robin e i personaggi coinvolti. Ma so che molte altre volte questi personaggi si incroceranno. Uno dei personaggi principali di Creature Commandos comparirà in Waller".

Il primo progetto che Gunn ha rivelato come parte del Capitolo 1 dei DC Studios è appunto Creature Commandos, una serie animata scritta da Gunn che seguirà un gruppo di soldati nella Seconda Guerra Mondiale, sul modello dei mostri classici della Universal. Nel cast c'è Rick Flag Sr., il padre di Rick Flag Jr. (interpretato da Joel Kinnaman), che ha lavorato per Amanda Waller come leader della Task Force X in Suicide Squad del 2016 e nel suo sequel/soft-reboot The Suicide Squad del 2021, quest'ultimo scritto e diretto da Gunn. Gunn ha anche dichiarato che il nuovo DCU vedrà i personaggi muoversi sia nel mondo dell'animazione che in quello live-action, spesso interpretati dagli stessi attori.

Waller è il secondo progetto in ordine di arrivo, che vedrà Viola Davis riprendere il ruolo della losca agente governativa Amanda Waller. La storia sarà ambientata tra le Stagioni 1 e 2 (in arrivo) di Peacemaker della HBO, e i personaggi di quella serie faranno la loro comparsa in Waller. Il progetto sarà diretto da Christal Henry, che ha lavorato a Watchmen della HBO, e da Jeremy Carver, che ha creato e diretto Doom Patrol, recentemente cancellata.

Gunn ha descritto Creature Commandos e Waller come un "aperitivo" prima che il rilancio inizi seriamente con il primo grande film Superman: Legacy.