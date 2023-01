DC Universe, James Gunn conferma: 'A lavoro su una nuova serie tv...'

Con uno dei suoi soliti lapidari tweet, lo sceneggiatore e regista e adesso anche co-presidente dei DC Studios James Gunn ha confermato di essere a lavoro su una nuova serie televisiva ambientata nell'universo DC, a pochi giorni dall'uscita in Italia di Peacemaker.

Come potete vedere voi stessi nel post in calce all'articolo e spuntato sulla pagina ufficiale del social network Twitter dell'autore, nelle scorse ore James Gunn ha fatto sapere ai suoi follower: "La mia giornata di oggi: ho scritto un terzo di una nuova serie tv DC non ancora annunciata; ho dato l'okay per oltre 100 riprese VFX sulla recitazione per Rocket e fornito qualche nota per il montaggio di Guardiani della Galassia Vol 3; e infine ho tenuto due grandi riunioni per i DC Studios."

Insomma, sembra che sia un periodo a dir poco frenetico per James Gunn, che si sta giostrando quotidianamente tra i suoi doveri in casa Marvel Studios in qualità di regista del prossimo film Guardiani della Galassia 3, e gli oneri e gli onori che derivano dal portare la corona dei nuovi DC Studios: per i fan, chiaramente, l'interesse nell'immediato è scoprire la misteriosa nuova serie tv DC non ancora annunciata, che nel curriculum di James Gunn diventerà il quarto progetto DC dopo The Suicide Squad, Peacemaker e il nuovo film di Superman (per il quale sta personalmente scrivendo la sceneggiatura, ma la cui regia sarà affidata ad un altro autore non ancora svelato).

Inoltre, le 'due grandi riunioni' menzionate potrebbero riguardare gli annunci del DC Universe che arriveranno nelle prossime settimane: sempre James Gunn, qualche ora fa, ha confermato che i primi nuovi film DC saranno annunciati entro la fine di gennaio.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.