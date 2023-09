DC Universe, quando esce la prima serie TV sotto James Gunn?

Quando esce la prima serie tv di James Gunn per il DC Universe? Oggi vi parliamo di Creature Commandos, l'atteso primo capitolo del franchise reboot del DCEU.

Dovete sapere, infatti, che sebbene Superman: Legacy sia stato indicato come primo film del nuovo DCU, il prossimo lavoro scritto e diretto da James Gunn arriverà soltanto a luglio 2025, e segnerà il debutto del DCU sul grande schermo. Prima di allora, però, la nuova saga targata Warner Bros Discovery e sviluppata dai DC Studios di James Gunn e Peter Safran esordirà in streaming in esclusiva sulla piattaforma Max (il servizio di Warner Media noto in precedenza come HBO Max) con la serie tv animata Creature Commandos.

Per chi non lo sapesse, Creature Commandos sarà uno spin-off di The Suicide Squad e seguirà un gruppo di supereroi militari composto principalmente da esseri mostruosi: nei fumetti originali il team ha origine durante la Seconda Guerra Mondiale, ma James Gunn ha specificato che le avventure di questa incarnazione della squadra saranno ambientate ai giorni nostri. Creature Commandos sarà dunque il primo progetto del DCU ed esordirà nel 2024 con una prima stagione composta da sette episodi, tutti scritti da James Gunn: purtroppo, però, al momento della stesura di questo articolo non è stata resa nota una data d'uscita ufficiale di Creature Commandos, per la quale molto probabilmente bisognerà attendere la fine degli scioperi.

Vi terremo aggiornati.