DC Universe: rilasciato il logo ufficiale della serie live-action Titans

Sebbene in questi anni i personaggi DC Comics stiano faticando a conquistare il grande schermo, le loro molteplici serie televisive hanno ormai creato un vero e proprio impero, sorretto da indiscussi successi del calibro di The Flash e Legends of Tomorrow. A questi, a breve, andrà ad aggiungersi anche la serie live-action di Titans.

Rivelato ufficialmente soltanto ieri, DC Universe, il nuovo servizio digitale streaming di DC Comics che verrà lanciato a fine anno, proporrà ai propri abbonati una serie televisiva con protagonisti i più giovani eroi dell’universo, capeggiati in questo caso dalla storica spalla di Batman: Dick Grayson/Robin.



A tal proposito, DC Comics si è infine decisa a rivelare il logo ufficiale della serie, che vi proponiamo in calce all’articolo. Prodotta da Geoff Johns, Greg Berlanti e Akiva Goldsman, ovvero il trio che ha dato vita all’Universo DC proposto dalla rete statunitense The CW, la serie sarà il primo prodotto in esclusiva della nuova piattaforma di streaming.



Di seguito ve ne proponiamo anche la sinossi ufficiale.



“Titans segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell’Universo DC. Nella serie d’azione, Dick Grayson esce dall’ombra per diventare il leader di una squadra di eroi senza paura che include Raven, Starfire e altri.”

Vi ricordiamo inoltre che Warner Bros. e la DC Entertainment, nella giornata di ieri, hanno rivelato di aver messo in cantiere una serie televisiva dedicata al personaggio di Swamp Thing, mentre il serial dedicato a Metropolis verrà ‘ri-sviluppato’ dall’inizio.