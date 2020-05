DC Universe a rischio: HBO Max cambia le carte in tavola

I tempi cambiano, cambiano i piani, cambiano gli obbiettivi su cui concentrare la maggior parte degli sforzi: in casa Warner, ad esempio, sembra che DC Universe stia man mano perdendo posizioni nella classifica delle priorità a cui pensare per il prossimo futuro.

Il servizio streaming dedicato alle produzioni DC era infatti stato annunciato in pompa magna l'anno scorso, ma pare che già stia cominciando a perder pezzi per strada e l'arrivo della piattaforma HBO Max potrebbe assestare il definitivo colpo di grazia.

Secondo quanto rivelato da una fonte interna a Warner Media, infatti, "si sta puntando tutto su HBO Max adesso" e l'attenzione riservata a DC Universe sembra dunque destinata a scemare ulteriormente: sempre secondo le stesse fonti, però, il servizio streaming dovrebbe comunque tenere botta per il prossimo paio d'anni, ma sempre con minor forza.

Difficile, infatti, pensare ad esclusive di spessore per DC Universe, con titoli come Stargirl condivisi con The CW ed altri come Doom Patrol, Green Lantern e Justice League Dark in arrivo sul già menzionato HBO Max. Tempo di chiudere i battenti, dunque? Lo scopriremo tra non molto.

