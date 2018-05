DC Universe: la serie tv Metropolis viene 'ri-sviluppata' dall'inizio

Questa sera la Warner Bros. e la DC Entertainment hanno ufficialmente annunciato DC Universe, la piattaforma digitale in streaming che includerà svariate serie televisive in live-action o d'animazione dedicate ai personaggi DC e prodotte in esclusiva.

Ma all'annuncio ne manca una: Metropolis. Ricorderete che, qualche tempo fa, era stata ordinata una stagione completa di Metropolis, sorta di spin-off delle avventure di Superman sviluppato da John Stephens e Danny Cannon (Gotham).

Deadline conferma che la serie, prevista inizialmente per il 2019, non ha più una 'data' ed attualmente è 'ri-sviluppata' da capo alla DC. Ambientata nella città di Superman, Metropolis seguirà i personaggi di Lois Lane e di Lex Luthor mentre indagano sul mondo della scienza più avanzata e sui segreti bizzarri e oscuri della città.

Almeno nei piani originali, la prima stagione dovrebbe essere composta da 13 episodi. La serie tv è basata sul personaggio di Superman, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster e pubblicato dalla DC Comics.

Metropolis non è l'unica serie prequel alle avventure di Superman che la DC produce. A marzo è stata lanciata, sul canale Syfy, la serie tv Krypton, che mostra, però, gli antenati di Kal-El e le loro avventure sul pianeta Natale di Superman.

DC Universe verrà lanciata con la serie tv in live-action Titans e le due serie d'animazione Young Justice: Outsiders e Harley Quinn; successivamente arriverà anche l'annunciata serie tv su Swamp Thing.