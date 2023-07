DC Universe: quale sarà la prima serie dell'universo di James Gunn?

Il nuovo universo cinematografico DC sta cominciando a prendere forma con le notizie riguardo i nuovi progetti sempre più specifiche e numerose. In attesa dei vari Superman e Batman, oggi andiamo a scoprire quale sarà la prima serie tv che apparterrà al capitolo 1, Gods and Monsters, dei nuovi progetti supervisionati da Gunn e Safran.

Dopo aver riportato le parole di James Gunn a proposito della data di arrivo nelle sale di Superman: Legacy, vogliamo ricordarvi che la prima serie tv del nascente universo dei cinecomic sarà Creature Commandos che dovrebbe arrivare nel 2024 sulla piattaforma Max di HBO.

La serie animata seguirà le vicende di un team di mostri costituito da Amanda Waller e vedrà nel cast di voci Frank Grillo, Maria Bakalova, Zoë Chao, Alana Tudyk, David Harbour, Indira Varma e Sean Gunn.

Ancora non si sa molto sulla trama dello show, ma James Gunn ha confermato che sarà ambientata ai giorni nostri, dando a tutti gli effetti l’inizio al nuovo DCU voluto dai vertici dell’azienda.

Safran in tal senso ha riferito che la scelta della DC di fare uscire Creature Commandos come una serie animata è dipesa dall’alto costo di produzione di uno show di quel tipo in live-action, con l’animazione che risolve il problema e permette di introdurre alcuni personaggi della nuova narrazione della casa dei fumetti.

In attesa di capire quando effettivamente uscirà la nuova serie scritta dallo stesso Gunn, e di sapere qualcosa di più sulla trama, vi lasciamo alle parole di James Gunn a proposito dell’uso dell’intelligenza artificiale nei film DC.