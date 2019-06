La DC Universe smentisce i rumor su di una possibile chiusura e parla del futuro

La cancellazione di Swamp Thing a un solo episodio dalla messa in onda ha spaventato non poco i fan del servizio DC Universe e delle produzioni a tema supereroistico, ma stando al moderatore Applejack non ci sarebbe nulla da temere per il futuro, visto che la piattaforma continuerà a vivere e a progettare altri show.

La chiusura di Swamp Thing ha infatti portato una carrellata di rumor che volevano in grossi guai il servizio, in termini di abbonamenti e produzioni, anche a causa del recente annuncio del ben più grande servizio streaming di WarnerMedia, che andrà a competerà - sperano - ad armi pari con Disney+. Sul forum Wathtower, la DC Universe tramite moderatore ha però spiegato quanto segue, parlando sia di Swamp Thing che del futuro del servizio:



"Salve amici,



Grazie per la vostra pazienza. Sappiamo che non è stato un momento facile per voi, come fan, e faremo del nostro meglio per fornirvi una risposta soddisfacente alle vostre domande. Innanzitutto, un paio di aggiornamenti.



La stagione completa di Swamp Thing di 10 episodi continuerà ad essere trasmessa su DC Universe, con cadenza settimanale. E sì, non ci sono piani per un recupero di una seconda stagione. Apprezziamo che ci sia stato domando il "perché" di questa scelta, ma in questo momento non siamo in grado di rispondere [ricordatevi che è il moderatore a parlare].



Ecco le buone notizie: DC Universe continuerà a sviluppare nuovi show, nuove stagioni, nuove storie, più aperte agli appassionati, su più piattaforme possibili. Abbiamo molte serie entusiasmanti in programma e non vediamo l'ora di condividere più informazioni con tutti voi, ormai nei prossimi mesi.



Ora rimuoveremo ogni thread sui falsi rumor che volevano problematiche interne alla DC Universe e e legate anche ad altre nostre serie originali".



Contenti?