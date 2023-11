DC vs Marvel, cosa pensa HBO delle difficoltà affrontate dalle serie tv MCU?

Il periodo non è stato di certo dei migliori per Marvel se si parla di serie televisive: dopo i tiepidi risultati di Secret Invasion malgrado le altissime aspettative, il caos ha travolto i Marvel Studios costretti a rivedere le sceneggiature di Daredevil: Born Again dopo aver già girato. Rimane solo Loki 2 a premiare l'MCU al momento!

Ma cosa ne pensa lo studio "rivale"? Casey Bloys, CEO di HBO e Max Content, ha detto la sua: "Penso che la chiave, anche all'interno della DC, sia cercare di raccontare storie diverse in stili diversi, per non provare a fare lo stesso spettacolo ancora e ancora e ancora - ha detto Bloys - direi che Peacemaker è uno spettacolo molto diverso dal punto di vista tonale rispetto a The Penguin. Quindi, non c'è uniformità nella narrazione e penso che questo aiuti".

Insomma, il CEO di HBO contesta ai Marvel Studios di approcciarsi nello stesso modo ad ogni serie (e ce ne sono davvero tante): "Per quanto buoni siano gli show Marvel, probabilmente ce ne sono stati troppi". Dal canto DC, dunque, sembrerebbe che malgrado i flop al botteghino le cose sul piano televisivo vadano meglio. Al momento in lavorazione per MAX c'è la seconda stagione di Peacemaker 2, serie di successo di James Gunn, Paradise Lost , Booster Gold, Lanterns e The Penguin, serie spin-off di The Batman di Matt Reeves che però ha subito tutte le conseguenza dello sciopero degli attori e sceneggiatori: The Penguin è rinviata al 2024.