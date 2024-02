DC, dopo Watchmen Damon Lindelof farà la serie tv di Green Lantern per James Gunn?

Dopo le ultime novità su Creature Commandos, la serie tv animata che sarà il primo capitolo del nuovo DCU di James Gunn, in queste ore sono emerse grosse indiscrezioni particolarmente interessanti sulla serie tv di Green Lantern.

Stando alle ultime novità, infatti, pare che Damon Lindelof sia attualmente elencato come produttore di Lanterns, la serie tv live-action dedicata al mondo delle Lanterne Verdi che farà parte del Capitolo 1: Dei e Mostri del franchise di James Gunn. Insieme al noto sceneggiatore, che per Warner, HBO e DC qualche anno fa ha firmato la serie tv capolavoro di Watchmen, premiata agli Emmy come miglior serie tv dell'anno, potrebbe far parte della nuova serie DCU insieme allo scrittore e fumettista DC Tom King e Chris Mundy (True Detective), che sembrerebbe essere stato "confermato" come showrunner.

Inoltre, tutti i segnali sembrano indicare che Nathan Fillion farà parte del cast di Lanterns: l'attore, come saprete, esordirà nel DCU durante gli eventi del film Superman: Legacy di James Gunn, dal quale è stato reclutato per interpretare il supereroe di Lanterna Verde Guy Gardner. Infine, la serie tv viene descritta come d'ambientazione terrestre, suggerendo che l'azione (o almeno gran parte di essa) si svolgerà sulla Terra, cosa che ovviamente dovrebbe ridurre il budget rispetto ad un'avventura interamente cosmica.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sui canali di Everyeye.