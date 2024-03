DCU, Creature Commandos uscirà quest'anno o sarà rinviato? Parla James Gunn

James Gunn è tornato ad aggiornare i fan sfruttando i propri profili social per rispondere ai dubbi riguardo i suoi prossimi progetti. In particolare, ha rassicurato i suoi follower sul fatto che il debutto di Creature Commandos, serie animata che lancerà il nuovo DCU, è ancora programmato per quest’anno, con i lavori che continuano a regime.

Dopo aver parlato dei ruoli multipli di Sean Gunn nel DCU, torniamo a parlare dello show DC per riportare le ultime dichiarazioni in merito del filmmaker chiamato a guidare la rinascita dell’universo cinematografico e televisivo nato dai fumetti.

Interrogato in proposito su Threads, Gunn ha risposto nel modo più chiaro possibile: “Tutti gli animatic sono stati tagliati e finalizzati, ora dobbiamo lavorare all’animazione vera e proprio e alle rifiniture, che richiedono molto tempo”.

Quando poi un altro utente ha voluto informazioni più precise sulla conferma che la serie potrà uscire nel 2024, il regista ha continuato: “Sì, non ci sono cambiamenti in tal senso”.

Parlando del progetto, Gunn aveva già spiegato: “Cerature Commandos si basa sul grande team della DC. Quello che stiamo facendo con il DCU è avere l’animazione legata direttamente al live action. Televisione, film e giochi si intrecciano nello stesso universo. Stiamo per ingaggiare attori in grado di interpretare i personaggi sia in questo che in altri prodotti e alcuni sono già stati scritturati”.

In attesa di scoprire qualcosa di più e di avere una data d’uscita più precisa, vi lasciamo alle parole di James Gunn a proposito della protagonista di Creature Commandos.