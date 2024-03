DCU, quando inizieranno le riprese di Peacemaker 2 e Waller? Le ultime novità

Nel dar luce al suo DC Universe, James Gunn ha deciso di non fare piazza completamente pulita: il regista di The Suicide Squad ha intenzione di integrare nel neonato franchise anche serie come Peacemaker ideate ben prima della rifondazione, regalando inoltre all'Amanda Waller di Viola Davis uno show tutto suo.

Mentre Warner Bros. parla di nuovi annunci in chiave DC in arrivo, qualcuno si ricorda dunque che, tra un Superman, una Supergirl e un Batman, ci sarebbe da capire quanto ci sarà ancora da attendere per la seconda stagione della serie con John Cena e per l'esordio di quella sul personaggio già visto in ben due film sulla Suicide Squad.

A rispondere non è James Gunn (almeno per ora), ma il solito Daniel Richtman: l'attivissimo insider ha infatti confermato che, stando alle sue informazioni, entrambe le serie dovrebbero avere il via libera per l'inizio dei lavori entro quest'anno, con un po' di ritardo sulla tabella di marcia dovuto ovviamente agli scioperi che durante la seconda metà del 2023 hanno praticamente paralizzato l'industria cinematografica.

Vedremo, a questo punto, se le parole di Richtman verranno confermate: e voi, che aspettative avete per queste due serie? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della prima stagione di Peacemaker.