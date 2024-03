DCU,Sean Gunn rompe il silenzio sui suoi ruoli multipli nella saga del fratello James Gunn

Sean Gunn è tra gli attori più versatili quando si parla di cinecomic: Gunn tornerà in un altro progetto del fratello James, impegnato al momento a riavviare il DCU, dal titolo di Creature Commandos, una serie TV basata sull'omonima squadra messa insieme da Amanda Waller.

Se gli aggiornamenti su Creature Commandos sono incoraggianti, non mancherà molto al debutto della serie TV e così Sean Gunn riprenderà i panni di Weasel e non solo perché l'attore interpreterà anche GI Robot, membro dei Creature Commandos e androide militare il cui scopo è uccidere i nazisti. Ma il futuro di Sean Gunn nel nuovo DCU non sarà solo questo: Gunn sarà il malvagio Maxwell Lord in Superman, la cui uscita è prevista per il 2025.

Tanti ruoli attendono Sean Gunn nel nuovo universo creato dal fratello: "È vero che sono tutti nell'universo DC, quindi c'è quella sorta di elemento in più. Ma come attore, sono preparato per interpretare una gran varietà di personaggi quindi è come se recitassi in tre diversi film indipendenti", ha detto l'attore a Screen Rant, sottolineando inoltre che sia per Weasel che per Gi Robot la CGI darà una grande mano a livello interpretativo: "GI Robot è ovviamente un robot. Weasel, sì, grugnisce e cose del genere, ma è soprattutto una questione di movimento. GI è quasi completamente incentrato sulla voce. Quindi sono un po' un po' diversi l'uno dall'altro".

Infine Sean Gunn non ha voluto sbottonarsi su Maxwell Lord se non per affermare che la sua interpretazione sarebbe stata ben più tradizionale rispetto ai suoi personaggi DC. Da tempo si vocifera che Lord potrebbe venire rappresentato non come un villain bensì come un alleato: nella sua storia, l'imprenditore si è mostrato per qualche tempo come tale prima di rivelarsi un gran manipolatore. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.