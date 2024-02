DCU, Stephen Amell confessa: 'Sono pronto a riprendere il ruolo di Arrow per James Gunn'

Tra addii, ritorni e possibili new entries, ad esempio quella di Dave Bautista nel DCU, alla corte di James Gunn passano molti attori. Tra i possibili pretendenti per un’apparizione nel nuovo DCU universe, adesso c’è anche Stephen Amell.

L’interprete del protagonista della serie TV DC Arrow, ormai conclusa, ha espresso il suo desiderio di voler lavorare con James Gunn durante un Q&A con i fan. Un ragazzo ha chiesto alla star: “Ora che l'Arrowverse è concluso, se James Gunn vi chiamasse per creare un Universo DC di film, riprendereste i vostri ruoli?” La risposta dell’attore è stata chiarissima: “Possiamo vedere un minuto del film prima? Sì, lo farei”

L’anno scorso, Stephen Amell aveva risposto ad alcune domande che gli chiedevano la sua opinione su un eventuale sostituto per il suo ruolo di Arrow nel nuovo universo DC:

“Non lo so, amico. Non lo so. Questi del DCEU Devono decidere se pensano di essere migliori della televisione o se vogliono renderci partecipi. Perché ricevo messaggi contrastanti, non lo so. […] Auguro a tutti solo il meglio. Non desidero altro che film straordinari, ma in questo momento hanno molto più bisogno loro di noi che noi di loro. Ci sarà un altro Oliver Queen e sarà nuovo, bravo ed eccitante e, per quanto internet lo odi, è probabilmente un'indicazione diretta di quanto sarà bravo. Persone molto, molto intelligenti pensano a lungo e intensamente a come procedere e sono sicuro che chiunque sceglieranno, se lo faranno, farà un lavoro straordinario.”

Nel frattempo, anche Zoe Saldana ha dichiarato che entrerebbe volentieri a far parte del DCU.