Il meglio de I Griffin: i 10 momenti più divertenti della serie

I Griffin hanno fatto il loro debutto nel 1999 creati da Seth MacFarlane e da allora ci hanno regalato così tante risate e momenti indimenticabili che è davvero difficile selezionarne solo alcuni, ma vogliamo provarci.

Nessun argomento è mai stato off limits per lo show, in particolare la politica. Tuttavia non mancano anche i numeri musicali improbabili e le parodie di famosissimi film come Star Wars. È difficile cercare di nominare e raccogliere i momenti più divertenti dello spettacolo, sappiamo che sono infinti, ma ecco alcune scene salienti di seguito:

Peter si fa male al ginocchio

Una scena semplice ma efficace, niente di eccezionale, eppure è diventata tra le più citate, un marchio di fabbrica dello show ed una delle più ricordate, due parole: “Sss! Ah!”.

Peter dimentica come ci si siede

“È più emozionante di quella volta che mi sono dimenticato come ci si siede” è una frase che potrebbe pronunciare solo Peter Griffin.

L’intera famiglia fa a botte

Una gag costante in tutta la serie sono i combattimenti tra i personaggi, che si tratti di Peter Griffin e il pollo gigante o Homer Simpson. In un episodio della terza stagione Lois diventa aggressiva grazie alle lezioni di Taijutsu e alla mancanza di controllo nella sua vita. Dopo alcune rivelazioni, l'intera famiglia Griffin inizia a lottare. Peter affronta Lois, Meg e Chris lottano, e Brian e Stewie usano addirittura i mobili per combattere.

Peter cade dalle scale

Peter continua a cadere dalle nuove scale di casa lanciando una serie di imprecazioni e ferendosi ogni volta. Alla fine Lois è costretta a chiamare gli operai per rimettere le vecchie scale ed impedire a Peter di continuare a cadere così rovinosamente.

Peter, Stewie, Brian e Chris vomitano in salotto

Un’altra delle scene diventata ormai famosissima, seppur disgustosa e disturbante per chi ha lo stomaco delicato, vede Peter scommettere con Stewie, Brian e Chris: li sfida a bere lo sciroppo di ipecac per vedere chi resiste di più senza vomitare. Ovviamente tutti iniziano a sentirsi male dopo pochi secondi.

Peter insegna a Meg a guidare

Le dà una lezione importante: chiunque si avvicini alla macchina al semaforo e la guarda sta ovviamente cercando di fare una gara. Il primo avversario di Meg è un amico Amish su un calesse trainato da cavalli.

Brian deve dei soldi a Stewie

Brian aveva un debito con Stewie che gli chiede spesso i soldi indietro non ricevendoli, per cui passa alle maniere forti picchiando il cane in ogni modo possibile.

Peter lotta con un gatto

“Questa è la cosa più stupida che ha fatto da quando è entrato in guerra per il territorio con quel gatto" dice Lois e subito dopo vediamo Peter miagolare contro un gatto in preda ad una crisi isterica.

L'inno Nazionale

La famiglia deve rientrare in America dopo una vacanza in Italia, ma Peter ha perso i passaporti perciò devono dimostrare la loro provenienza prima di imbarcarsi. Brian, Lois e Peter cantano le parole giuste, Chris canta (stona) I Will Always Love You.

Stewie si allena per le olimpiadi

Il piccolo di casa si allena in salotto per le olimpiadi e si schianta contro una vetrina conficcandosi un vetro in fronte. Successivamente tira un libro in faccia a Chris che sviene e viene usato come materassino da caduta da Stewie.

Ci sono innumerevoli gag nello show, ma queste sono considerate tra le più divertenti, quali sono le vostre scene preferite de I Griffin? Fatecelo sapere nei commenti!