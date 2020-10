Che tempo che fa, De Luca attacca la Juve: è polemica sul web

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere il temperamento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha dato spesso e volentieri spettacolo nel corso delle sue conferenze stampa. Nella giornata di ieri molte polemiche sono scaturite dal suo intervento a Che tempo che fa.

Dopo la sentenza del Giudice Sportivo che ha ha deciso di dare al Napoli la sconfitta a tavolino contro la Juve, De Luca finito addirittura sul profilo Instagram di Naomi Campbell, parlando con Fabio Fazio ha detto: "É limpida come una scodella di bagna cauda. É stata un altra dimostrazione dell’Italia del mezzo-mezzo, che non decide mai cose chiare e fino in fondo. Hanno creato una situazione talmente confusa per cui un accordo fra privati dovrebbe prevalere sulle disposizioni sanitarie del Ministero della Salute. Queste sono cose da circo equestre, non da Nazione seria. L'Asl di Napoli ha fatto il suo dovere, riservando ai giocatori azzurri ciò che spetta a tutti i cittadini campani".

Il popolo del web non ha accolto di buon grado le parole dello sceriffo e in molti hanno affermato che avrebbe dovuto occuparsi dei problemi della sua regione piuttosto che occuparsi di questioni secondarie come il calcio: "Solito sketch comico che ormai non fa ridere più nessuno. Mi sarei aspettato maggiore serietà. Si continua a parlare di Juventus-Napoli come se fosse il problema più grande del mondo, quando la sua regione fa acqua da tutte le parti per il Covid-19".

De Luca era già intervenuto nei mesi scorsi a Che tempo fa, definendo "fratacchione" Fabio Fazio per le sue domande spinose.