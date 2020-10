De Luca da Fazio contro la chiusura dei cinema: 'non sono causa di contagio'

La chiusura dei cinema e teatri inserita nel nuovo DPCM firmato nella giornata di ieri da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha attirato non solo le ire e proteste dei lavoratori del mondo dello spettacolo, ma anche di politici e regioni. Tra questi il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha criticato la misura.

De Luca, infatti, nel corso dell'intervista concessa a Che Tempo Che Fa ha affermato che “i comparti dello spettacolo, cinema, delle palestre, che sono in grande sofferenza, non rientrano tra i luoghi in cui si è determinato il grosso del contagio”.

Il presidente della Campania ha esortato ancora una volta il Governo ad aiutare le persone impattate da queste nuove chiuse, ed ha rivendicato la chiusura delle scuole che, secondo i dati citati nel corso del breve intervento a Che Tempo Che fa, “rappresenta uno dei più grandi vettori di trasmissione del virus nelle famiglie. Abbiamo fatto un confronto tra il contagio nelle due settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico e nelle due settimane successive. Nelle due settimane successive il contagio è aumentato sulla popolazione complessiva di tre volte, ed è aumentato nella fascia di età 0-18 anni di nove volte”.

La scorsa settimana De Luca da Fazio aveva duramente attaccato la Juventus per la sentenza riguardante Napoli - Juventus.