De Luca scherza con Fabio Fazio: 'Sei un fratacchione', ed arriva il fotomontaggio

Nella puntata di Che Tempo Che Fa in onda ieri sera si è nuovamente parlato di Coronavirus insieme al virologo Roberto Burioni, il commissario Arcuri ed il ministro Franceschini. Tra gli ospiti c'è stato anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha scherzato con il presentatore Fabio Fazio dopo aver parlato della situazione attuale.

Ad inizio intervista il presentatore gli ha ricordato come fosse finito anche sul profilo Instagram di Naomi Campbell, riconoscendo di essere un pò geloso in quanto quando è stata sua ospite non gli ha fatto tutti quegli apprezzamenti. De Luca ha licenziato la questione con un "Fazio, non sfotta", ma non si è lasciato sfuggire l'occasione per replicare a fine intervista, quando si è discusso del tema dei "congiunti".

E' qui che il Governatore ha contro risposto a Fazio dicendogli che ha un'immagine da "fratacchione", che nel gergo campano assume due significati: un frate alto e grosso, oppure bonaccione all'apparenza ma in realtà furbo.

Lo scambio di battute è stato apprezzato dagli ospiti in studio ma non tanto da Fazio, che in un primo momento sembra essersi risentito salvo poi sorridere anche lui, in quanto evidentemente si è reso conto che era una battuta non cattiva.

Inutile dire che Luciana Littizzetto non si è fatta sfuggire l'occasione ed ha immediatamente pubblicato un fotomontaggio. Alcuni già vedono Fazio al fianco di Don Matteo.