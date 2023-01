Dead Boy Detectives: HBO Max annuncia i registi di Arrow per la serie spin-off di Sandman

Dopo l'annuncio della serie Dead Boy Detectives da parte di HBO Max, lo showrunner principale Steve Yockey ha rivelato, tramite un post pubblicato sul suo account Twitter, la lista dei registi che andranno ad occuparsi dei vari episodi dello show, che ricordiamo essere tratto dalla serie a fumetti di Neil Gaiman, Malcolm Jones III e Matt Wagner.

I registi, tutti veterani del piccolo schermo (soprattutto lato DC Comics), sono Lee Toland Krieger, Glen Winter (Arrow), Cheryl Dunye, Andi Armaganian (Stargirl), Amanda Tapping, Pete Chatmon e Richard Speight (The Winchesters).

I protagonisti dello show sono una coppia di investigatori spettrali, Charles Rowland e Edwin Paine, che indagano su omicidi legati al soprannaturale. I due, in verità, sono due bambini che si rifiutano di passare oltre. Questi personaggi sono apparsi per la prima volta nella più celebre The Sandman, precisamente nel numero 25 che risale all'Aprile 1991.

Dead Boy Detectives sarà composta da otto episodi e sarò realizzata appunto da Steve Yockey, noto per The Flight Attendant, che ha scritto il pilot della nuova serie tratta dal fumetto di Gaiman e che dirigerà alcuni episodi. Con lui ci sarà anche lo showrunner Jeremy Carver, noto per la serie Doom Patrol, per la quale ha lavorato già con HBO Max. I due saranno supportati dalla Berlanti Productions e dalla Warner Bros Television.

HBO Max ha ordinato l'episodio pilota di Dead Boy Detectives nel settembre 2021, che sarà scritto e prodotto da Yockey.

Yockey aveva già annunciato l'inizio delle riprese di Dead Boy Detectives lo scorso ottobre. Ora che le riprese sono in corso, Gaiman ha già avuto modo di sponsorizzare la nuova serie: "È così bella", ha detto. "Voglio dire, è davvero molto bella. Ho visto l'episodio pilota. Ho letto le sceneggiature. (Dovete solo fidarvi di me)". La sceneggiatrice di Arrow e Sweet Tooth Beth Schwartz sarà anche co-showrunner della serie insieme a Yockey.

Al momento non è chiaro quando lo show esordirà su HBO Max, e di conseguenza nel resto del mondo.