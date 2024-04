Dead Boy Detectives: com'è nata la serie tv dal fumetto di Neil Gaiman

Lo spin-off di The Sandman, Dead Boy Detectives sta per arrivare su Netflix, pronto a riportare in auge l’universo narrativo creato da Neil Gaiman. A proposito della nuova serie, i due attori protagonisti hanno parlato di come abbiano lavorato per rimanere fedeli all’opera originale prendendosi al contempo delle piccole licenze creative.

Dopo aver condiviso il trailer di Dead Boy Detectives, torniamo ad occuparci dell’imminente serie tv per riportare alcuni stralci di una recente intervista ai due interpreti principali della serie, George Rexstrew e Jayden Revri, a proposito della strada scelta per realizzare l’adattamento televisivo.

A precisa domanda riguardo la possibilità che l’opera originale abbia potuto influenzare le loro perfomance, gli attori si sono mostrati d’accordo.

Queste le parole, in tal senso di Rexstrew: “Sapete una cosa? È stato davvero fantastico, perché penso che come attore, normalmente, il materiale di partenza sia la sceneggiatura e forse un libro, se si tratta di un adattamento. E siamo stati davvero fortunati, perché non appena siamo stati scritturati, la DC Comics ci ha gentilmente inviato l’intera collezione dei fumetti di Dead Boy Detectives, dal numeri di The Sandman del 1991 fino alla serie di Toby Litt e Mark Buckingham”.

Quindi Revri ha commentato: “Ci hanno viziato”.

E Rexstrew, ancora: “Sì, siamo stati davvero viziati. Penso che entrambi abbiamo preso delle cose dai fumetti e ci sono degli easter egg. Ma abbiamo cercato di metterci del nostro, di sicuro”.

Revri ha voluto ribadire l’idea del collega: “Si, abbiamo dato un tocco personale alle versioni dei fumetti e abbiamo creato questo universo selvaggio e stravagante”.

In attesa di poter vedere il nuovo show sul catalogo della piattaforma di streaming dalla N rossa, vi lasciamo alla data d’uscita di Dead Boy Detectives.

