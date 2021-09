Dead Boy Detectives, HBO Max ordina il pilot della serie tratta da Neil Gaiman

È Variety a informarci dell'arrivo di un nuovo e intrigante progetto originale targato HBO Max. Stando al sito, infatti, la piattaforma streaming ha dato luce verde al pilot di Dead Boy Detectives, adattamento seriale dell'omonimo e apprezzato fumetto scritto dal genio di Neil Gaiman e disegnata da Matt Wagner.

Avendo per ora solo approvato il pilota, non è detto che HBO Max decida poi di proseguire l'opera in una serie, anche se di questi tempi sembra quasi qualcosa di scontato. Alla guida della trasposizione via streaming troveremo come showrunner l'apprezzato Jeremy Carver, che ha già convinto pubblico e critica grazie al suo lavoro con Doom Patrol sempre per HBO Max. Insieme a lui anche Steve Yockey, invece showrunner dell'ultima The Flight Attendant (sempre sulla piattaforma), quest'ultimo scelto per altro per scrivere proprio il pilot.



La storia di Dead Boy Detectives ruota attorno a Charles Rowland e Edwin Paine, due bambini fantasma che si rifiutano di passare oltre verso l'aldilà e decidono di restare invece sulla terra sotto forma di spiriti per investigare su crimini paranormali e sovrannaturali. I due sono inoltre apparsi per la prima volta nella magnum opus di Gaiman, Sandman, nel 1991.



