Dead Boy Detectives, Neil Gaiman conferma: 'Sarà ambientato nell'universo di The Sandman'

Con la conferma della fine delle riprese di Dead Boy Detectives, è arrivato anche un altro piccolo ma fondamentale aggiornamento da Neil Gaiman, autore del fumetto da cui è tratto il nuovo show Netflix. Ebbene, lo show sarà parte integrante del nuovo universo televisivo che ha fatto il suo esordio con The Sandman nell'estate dello scorso anno.

Alla domanda di un fan, che chiedeva se questo nuovo show sarebbe stato parte integrante dell'universo televisivo di The Sandman, di quello di Doom Patrol o di uno tutto suo, la risposta di Gaiman è stata piuttosto inequivocabile: "Sandman Universe, direi che sia abbastanza sicuro poterlo confermare".

Con protagonisti Edwin Paine e Charles Rowland, personaggi apparsi per la prima volta nel volume 25 del fumetto The Sandman di Gaiman, Dead Boy Detectives segue i due ragazzi prematuramente morti mentre risolvono crimini paranormali. Edwin e Charles hanno fatto la loro prima apparizione televisiva nella stagione 3 di Doom Patrol, ma la serie Dead Boy Detectives sarà interpretata da attori diversi e come confermato dall'autore non sarà collegata al mondo di Doom Patrol. Ricordiamo, inoltre, che CW ha cancellato Doom Patrol dopo la Stagione 4, per far spazio al nuovo DC Universe di James Gunn.

Mentre HBO Max aveva ordinato il pilot di Dead Boy Detectives nel settembre 2021, a febbraio è stato confermato il passaggio a Netflix, poiché Dead Boy Detectives sarebbe entrato in conflitto con i nuovi piani di James Gunn e Peter Safran per l'Universo DC. La produzione della serie si è conclusa ufficialmente il 18 aprile, secondo quanto dichiarato dallo showrunner Steve Yockey. Nonostante Dead Boy Detectives sia completamente separato da Doom Patrol, alcuni attori della serie DC riprenderanno i loro ruoli, tra cui Ruth Connell nel ruolo dell'Infermiera dell'Incubo.

Oltre a Dead Boy Detectives e ai nuovi episodi di The Sandman, Gaiman ha in cantiere anche altri progetti. La seconda stagione di Good Omens uscirà nel corso dell'estate, anche se non sono ancora stati rivelati né trailer né la data d'uscita. Anche l'adattamento televisivo del romanzo di Gaiman Anansi Boys è attualmente in fase di post-produzione e sarà distribuito su Prime Video prossimamente.