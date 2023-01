Dead Boy Detectives, Neil Gaiman conferma la serie:'È fantastico'

Sono tanti i progetti in corso nell'universo DC dopo l'approdo di James Gunn e Peter Safran. Oltre ai film e alle serie tv principali ci sono titoli meno chiacchierati ma altrettanto attesi. Su HBO Max debutterà la serie Dead Boy Detectives e nonostante i dettagli siano ancora poco chiari, Neil Gaiman ha confermato i lavori.

L'autore ha ricondiviso un post dell'account di HBO Max legato alla serie Dead Boy Detectives ordinata ufficialmente nel 2022 e ha confermato l'approdo dello spin-off di The Sandman, attualmente in produzione, sulla piattaforma streaming con un commento di gioia:"È fantastico".



Dead Boy Detectives è una storia di fantasmi sui generis che esplora la perdita, il dolore e la morte attraverso l'obiettivo di Edwin Payne e Charles Rowland, due adolescenti britannici morti e il loro amico ancora in vita, Crystal Palace.



Sarah Aubrey, Head of Original Content di HBO Max, ha dichiarato:"Siamo entusiasti di espanderci ulteriormente nell'universo DC con Steve, Jeremy e il team Berlanti in questa nuova entusiasmante svolta nella serie poliziesca. Siamo rimasti affascinati dal mondo di Dead Boy Detectives che Steve e Jeremy hanno introdotto per la prima volta in Doom Patrol e non vediamo l'ora di seguire gli investigatori soprannaturali negli spaventosi misteri che verranno".



Poche settimane fa sono stati annunciati i registi di Dead Boy Detectives, direttamente da Arrow. Vi terremo aggiornati sulle ulteriori novità che riguarderanno la serie nei prossimi mesi.