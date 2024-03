Dead Boy Detectives, ecco quando uscirà su Netflix lo spin-off di The Sandman!

Se per la seconda stagione di The Sandman bisognerà attendere (i nuovi episodi dello show potrebbero fare il loro esordio su Netflix tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025), ben più moderata dovrebbe essere l'attesa per il primo spin-off ambientato nello stesso universo: Dead Boy Detectives ha finalmente una data d'uscita!

Anticipata dal trailer di Dead Boy Detectives rilasciato nelle scorse settimane, la nuova serie Netflix ideata da Neil Gaiman dovrebbe infatti fare il suo esordio sulla piattaforma a partire dal prossimo 25 aprile: appena un mese, dunque, ci separa dal secondo capitolo di quello che possiamo cominciare a definire il GaimanVerse della grande N.

La serie TV, come probabilmente i fan dell'autore di Good Omens già sapranno, è ispirata ai fumetti pubblicati per Vertigo da Gaiman stesso e Matt Wagner: la storia segue le avventure di Edwin e Charles, due fantasmi (nonché migliori amici) che insieme contribuiscono a risolvere alcuni casi nel mondo di noi comuni mortali.

Dead Boy Detectives ha avuto una gestazione decisamente complicata: ordinata prima da Max nel 2022, nel corso del 2023 la serie è stata acquistata da Netflix, che ha deciso di espandere l'universo di The Sandman. Riuscirà a bissare il successo dello show con Tom Sturridge? Lo scopriremo tra poche settimane!

