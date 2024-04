Dead Boy Detectives, quante stranezze sul set Netflix! Parlano i protagonisti

A pochi giorni dal debutto su Netflix di Dead Boy Detectives, gli attori protagonisti dello spin-off di The Sandman hanno parlato, nel corso di un’intervista, di alcuni dei momenti più bizzarri e particolari che siano capitati loro sul set della nuova produzione della piattaforma, riflettendo a proposito di quanto sia stato divertente girare.

Dopo aver parlato di come sia nata la serie tv Dead Boy Detectives, torniamo ad occuparci del nuovo show per condividere le parole degli interpreti della nuova trasposizione dai fumetti di Neil Gaiman riguardo alcune stranezze capitate durante le riprese.

Intervistati da ComicBook, Jaiden Revri, George Rexstrew, Kassius Nelson e Yuyu Kitamura hanno raccontato alcuni interessanti aneddoti.

Rexstrew, in tal senso, ha spiegato: “Vi racconterò del mio primo giorno sul set. In realtà nell’episodio pilota abbiamo girato tre scene: la mia prima scena consisteva nel lanciare la controfigura di Jayden, Josh, attraverso uno specchio. La seconda scena è stata una passeggiata e una chiacchierata con Jayden e Kassius sul ghiaccio, E la terza scena era una scena con Sebastian, il gatto. Un gatto addestrato più bravo di noi a recitare”.

Quindi Revri ha ricordato: “Mi hanno di non accarezzare il gatto. E io ho pensato: ‘Come? È proprio davanti a me e mi fissa’”.

E ancora, Rextrew ha proseguito: “E questo ha dato il tono all’intero lavoro sul set. Le cose sono diventate sempre più strane”.

Al riguardo anche Kitamura ha raccontato le sue impressioni: “Ogni giorno, ogni episodio e ogni scena erano così fuori dal mondo che anche se avessi voluto immaginarli, non credo che ci sarei riuscita. E quindi, essere sul set e stare nella stanza con il nostro cast in costume, è in un certo senso così fuori dal corpo”.

A concludere il quadro, le parole di Nelson: “C’è così tanto. C’è del sangue in una scena, o qualcosa del genere, oppure facciamo sempre qualcosa di veramente strano e bizzarro che non faresti nella vita quotidiana. Quindi sì, sono d’accordo. Ogni giorno sul set è stato interessante”.

In attesa di poter vedere la nuova serie e di capire fin dove la produzione si è spinta, vi lasciamo al trailer di Dead Boy Detectives.

Su Death Note The Complete Series (Box 5 Dvd Epis. 01-37) è uno dei più venduti di oggi.