Dead Boy Detectives, terminate le riprese della prima stagione della serie Netflix

Marc Laliberté, direttore della fotografia di Dead Boy Detectives, ha confermato la conclusione ufficiale delle riprese della serie live action DC in arrivo su Netflix, condividendo su Instagram alcune suggestive foto del dietro le quinte dello show insieme ad alcuni membri della troupe e il regista, Pete Chatmon.

"La conclusione della stagione 1 di Dead Boy Detectives. Che incredibile dono di uno show che ha continuato a dare con ogni sceneggiatura e ogni regista. Ci sono volute un po' di persone per portare un altro degli incredibili mondi di Neil Gaiman sul piccolo schermo. Sono così grato di aver fatto parte della sua lavorazione" ha scritto Laliberté nel post.



I Dead Boy Detectives - Edwin Payne e Charles Rowland - sono stati creati da Neil Gaiman, Matt Wagner e Malcolm Jones III e apparsi per la prima volta nel fumetto Sandman #25 del 1991 - non perdetevi la nostra recensione di The Sandman - come parte dell'arco narrativo 'Season of Mists'. Edwin e Charles sono i fantasmi di due bambini morti che hanno deciso di rimanere sulla Terra e diventare detective del paranormale piuttosto che rientrare nell'Aldilà.



Nel 2021 i due personaggi sono comparsi in Doom Patrol su HBO Max, interpretati da Ty Tennant e Sebastian Croft.

Nello stesso anno è stato ordinato il pilot di Dead Boy Detectives, pronto a sbarcare su Netflix e appassionare nuovamente i fan di Neil Gaiman.