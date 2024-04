Dead Boy Detectives, il nuovo traile farà felici gli emo nostalgici dei primi anni 2000

Nell'attesa di tornare a seguire le avventure di Morfeo nella seconda stagione di The Sandman, il GaimanVerse di Netflix continua a crescere: dopo lo show con Tom Sturridge è ora la volta di Dead Boy Detectives, serie spin-off ambientata nello stesso universo e partorita, naturalmente, dalla geniale mente dell'autore di Good Omens.

Dopo il primo teaser di Dead Boy Detectives pubblicato nelle scorse settimane, un nuovo trailer è dunque arrivato proprio in queste ore a permetterci di approfondire la nostra conoscenza dei protagonisti della nuova serie Netflix che farà il suo esordio sulla piattaforma il prossimo 25 aprile.

Il trailer ci mostra dunque Edwin e Charles, due fantasmi che decidono di aprire un'agenzia di detective per risolvere casi che riguardano il nostro mondo e quello dei morti: ad aiutarli c'è Crystal, una chiaroveggente che in qualche modo darà ai due una mano nel tentativo di risolvere alcuni tra i più oscuri misteri del mondo mortale.

Ad intensificare le atmosfere dark di questo trailer risuona una versione rallentata di Welcome to the Black Parade, vero inno emo targato My Chemical Romance: un inserto nostalgico che non guasta certo, nell'ottica di creare una certa atmosfera! Quali che siano le vostre aspettative sulla serie, comunque, potete dormire sogni tranquilli: Neil Gaiman ha già definito fantastica questa Dead Boy Detectives.

