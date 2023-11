Dead Boy Detectives, primo trailer per la serie Netflix spin-off di The Sandman!

In attesa di ulteriori novità sulla seconda stagione di The Sandman, la piattaforma di streaming on demand Netflix e lo scrittore Neil Gaiman hanno finalmente svelato Dead Boy Detectives, nuova serie tv fantasy ambientata nello stesso universo narrativo di Sogno.

La serie tv originale, basata sui fumetti Vertigo di Neil Gaiman e Matt Wagner, si è mostrata con il primo teaser trailer ufficiale durante la Netflix Geeked Week, che potete trovare nel player all'interno dell'articolo: la storia, che vede protagonisti gli attori George Rexstrew e Jayden Revri nei panni di Edwin Payne e Charles Rowland, segue due migliori amici - e fantasmi - che aiutano a risolvere casi paranormali nel regno mortale.

Come detto, grazie a Netflix Dead Boy Detectives farà parte dell'universo di The Sandman: i personaggi di Dead Boy Detectives nei fumetti furono introdotti proprio nella serie di Sandman di Neil Gaiman all'inizio degli anni '90, ma l'adattamento ha seguito un iter molto più tortuoso dato che inizialmente lo spettacolo è stato sviluppato per la piattaforma di streaming Max, con Edwin e Charles che hanno fatto la loro prima apparizione (sebbene interpretati da attori diversi) nella terza stagione di Doom Patrol. Max (allora HBO Max) aveva ordinato la serie tv nell'aprile 2022, ma dopo che Warner Bros. Discovery decise di resettare l'universo DC sotto la guida James Gunn e Peter Safran, Dead Boy Detectives fu scartata e successivamente acquistata da Netflix, dove ora vivrà insieme alla serie principale The Sandman.

Il trailer di Dead Boy Detectives non svela la data d'uscita ufficiale, quindi rimanete sintonizzati per tutte le prossime novità.