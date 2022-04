Dead Boy Detectives: HBO Max ordina la serie tratta da una storia di Neil Gaiman

HBO Max lavorerà ancora una volta con il creatore di Sandman Neil Gaiman. Il network ha infatti ordinato una nuova serie intitolata Dead Boy Detectives, basata sui personaggi creati da Gaiman e dagli illustratori Matt Wagner e Malcolm Jones.

I protagonisti dello show sono una coppia di investigatori spettrali, Charles Rowland e Edwin Paine, che indagano su omicidi legati al soprannaturale. I due, in verità, sono due bambini che si rifiutano di passare oltre. Questi personaggi sono apparsi per la prima volta proprio nel celebre The Sandman, più precisamente nel numero 25 che risale all'Aprile 1991.

Secondo quanto riportato Dead Boy Detectives sarà composta da otto episodi e sarò realizzata dal candidato agli Emmy Steve Yockey, noto per The Flight Attendant, che ha scritto il pilot della nuova serie tratta dal fumetto di Gaiman e che dirigerà alcuni episodi. Con lui ci sarà anche lo showrunner Jeremy Carver, noto per la serie Doom Patrol, per la quale ha lavorato già con HBO Max. I due saranno supportati dalla Berlanti Productions e dalla Warner Bros Television.

In verità si parla del progetto da già un anno, ma poche sono state le informazioni fornite sulla sua lavorazione nel tempo, e in molti credevano che l'idea fosse stata messa da parte. Adesso, invece, sembra che HBO Max sia pronto ad avviare la produzione. Non ci resta che aspettare per avere altre notizie.