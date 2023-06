Dead Cells: in arrivo una serie animata basata sul videogame multipiattaforma

Lo sviluppatore indipendente Motion Twin ha annunciato oggi che una serie animata di Dead Cells è in lavorazione e andrà in onda già l'anno prossimo. La serie, intitolata Dead Cells: The Animated Series, sarà composta da 10 episodi "della durata di circa sette minuti ciascuno" e verrà distribuito prima in Francia e poi in tutto il mondo.

Nella descrizione del teaser trailer su YouTube si legge che la serie è ambientata su "un'isola maledetta che è stata colpita da una strana epidemia". Oltre al teaser trailer, lo sviluppatore ha confermato che la serie sarà co-prodotta dallo studio di animazione Bobbypills e dal servizio di streaming di anime Animation Digital Network. Bobbypill ha già collaborato con Motion Twin per la creazione dei trailer animati di Dead Cells.

Dead Cells è stato lanciato originariamente in early access su PC nel maggio 2017 e ha raggiunto il plauso della critica e del pubblico, vendendo cinque milioni di copie a partire dal marzo 2021.

Gli sviluppatori hanno confermato recentemente che Dead Cells ha superato le 10 milioni di copie vendute, un risultato impressionante raggiunto in circa sei anni dal debutto in commercio: era infatti il 2017 quando l'opera arrivò su Steam in early access, con la versione completa e definitiva resa disponibile un anno dopo anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Probabilmente il suo successo continuerà con l'arrivo della versione PS5 di Dead Cells, il cui debutto è previsto per il 5 agosto prossimo.

Se ancora non lo avete provato o acquistato, la nostra recensione di Dead Cells Return to Castlevania potrebbe essere un incentivo; in quella sede proviamo a spiegare perché si tratta di un'ottima espansione, che presto arriverà sul mercato anche in formato retail in una nuova versione completa di gioco base ed ogni altro DLC e contenuto finora pubblicato.