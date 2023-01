Dead City, Maggie e Negan sono tornati: ecco le nuove immagini dello spin-off di TWD!

A distanza esatta di un mese dalle ultime foto di Dead City, AMC ha rilasciato nuove immagini di Negan e Maggie tratte dallo spin-off di The Walking Dead che farà il suo debutto sul piccolo schermo nel prossimo mese di giugno.

I personaggi interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan appaiono estremamente accigliati e alle prese con una pericolosissima missione nella New York post-apocalittica che li ha costretti ancora una volta ad unire le forze nonostante il loro rapporto non sia estremamente felice. In particolare, Negan e Maggie si trovano a Manhattan, l'isola che dall'inizio delle tristi vicende narrate in The Walking Dead è rimasta totalmente isolata e si trova a fare i conti con incredibili minacce mai incontrate prima altrove.

La trama di Dead City diffusa in precedenza da AMC recita: "Sono trascorsi anni dall'ultima volta che abbiamo incontrato Maggie e Negan e ora devono formare un'alleanza per portare a termine una pericolosa missione. Maggie e Negan si trovano sull'isola di Manhattan che, essendo rimasta isolata dall'inizio dell'apocalisse zombie, ha sviluppato alcune minacce assai particolari[...]Poco alla volta la coppia si addentra sempre più nelle dinamiche di questa città infestata dai walker, dimostrando quando i traumi del loro tumultuoso passato possano rivelarsi una minaccia ben più grande degli stessi pericoli che si trovano ad affrontare nel presente".

Cosa ve ne pare di questo spin-off di The Walking Dead? Ditecelo nei commenti.