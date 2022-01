Dead Day, gli showrunner di The Vampire Diaries adatteranno il fumetto di Ryan Parrott

Julie Plec e Kevin Williamson, creatori di The Vampire Diaries, sono al lavoro su una nuova serie tv. La coppia di showrunner adatterà il fumetto di Ryan Parrott Dead Day per Peacock, che ha ordinato un’intera stagione.

Secondo la sinossi, lo spettacolo seguirà un insieme di personaggi che hanno a che fare con l’annuale “giorno dei morti”, quando una notte i morti tornano per completare un lavoro in sospeso o per tormentare i vivi.



"Stavamo cercando un progetto da fare insieme e Dead Day ha tutti gli ingredienti che amiamo come narratori. Amore, morte, emozioni e lacrime - e sappiamo che Susan Rovner e il suo team di Peacock sono perfetti per questo progetto", hanno detto Plec e Williamson in una nota.



"Dead Day combina una premessa emozionante e di alto livello con personaggi riconoscibili ed emozioni reali", ha aggiunto Lisa Katz, presidente dei contenuti NBCUniversal Television and Streaming. "Abbiamo colto al volo l'opportunità di lavorare con Julie Plec e Kevin Williamson, che non solo hanno straordinari record individuali con la loro narrazione di alta qualità, ma hanno già creato magie insieme".



Che cosa ne pensate di questo nuovo imminente progetto?