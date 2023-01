Dead End: Paranormal Park, Netflix cancella la serie dopo due stagioni

Entra nella lista degli show cancellati da Netflix anche Dead End: Paranormal Park. La serie si fermerà a quanto pare alla sua seconda stagione, non concludendo il suo percorso narrativo. Lo annuncia il regista Hamish Steele in un Tweet che spezza il cuore.

"Ho tenuto nascosta la notizia per un po' nella speranza di cambiare qualcosa, cercare di salvarla. Ma non penso che sia possibile ora, purtroppo", comincia il regista su un post Twitter (che troverete in calce)", esordisce il regista su Twitter.

Poi, la notizia: "È con estremo dispiacere che vi comunico la cancellazione di Dead End". L'autore ci ha poi tenuto nello specificare che "non volevamo che fosse così, chiaramente. Avevamo già sceneggiature e designs pronti a partire".

Steele continua così: "Onestamente, siamo stati fortunati ad aver attraversato tutto ciò che è successo negli ultimi anni. Voglio enfatizzare la mia gratitudine verso Netflix per aver prodotto lo show e per averci dato la libertà di raccontare questa storia. Non potrei essere più fiero di questi 20 episodi e di ogni singolo membro della nostra crew".

E conclude dicendo: "Credo che in un modo o nell'altro finiremo la storia. Per ora sto lavorando sul terzo e ultimo libro DeadEndia che spero concluda il cerchio".

La serie basata su DeadEndia e sul corto Dead End si conclude qui, ma solo su Netflix. Le avventure di Barney Guttman hanno bisogno di continuare e di arrivare ad una degna conclusione, afferma il regista.

Intanto altre serie cadono vittima dei tagli di Netflix, come 1989 troncata dopo la prima stagione, o anche Bad Crimes, per citarne alcune.