Dead Reckoning, ecco la miniserie ispirata ai sopravvissuti del Titanic

Il produttore di Chambers, Andrew Nunnelly, è al lavoro per adattare The Lost Voices From the Titanic: The Definitive Oral History, tomo di saggistica scritto dal dottor Nicholas Barratt, per Sreda Global. La miniserie intitolata Dead Reckoning, racconterà la storia delle persone sopravvissute al naufragio del Titanic.

Si tratta di uno show thriller all'indomani dell'affondamento del transatlantico che combina elementi horror e soprannaturali con una storia vera mai raccontata prima, che svela ciò che accadde realmente la notte del 15 aprile 1912 e cosa fece affondare il Titanic...

Molti conoscono la storia tramite il kolossal di Cameron, pochi conoscono il sequel non ufficiale di Titanic ma nessuno conosce la versione di questa nuova miniserie.



La trama di Dead Reckoning include personaggi storici, capi di stato, titani dell'industria - da Churchill a JP Morgan e HG Wells alle sale del Congresso e alla Casa Bianca.

Barratt nel libro racchiude i racconti delle persone che sono sopravvissute al naufragio, i loro racconti, di chi ha vissuto le terribili ore di quella notte.



Andrew Nunnelly si occuperà della scrittura della serie mentre la produzione al momento è impegnata nella ricerca di un regista che si occupi di prendere il timone della macchina da presa e dirigere un progetto così ricco di materiale e affascinante.



Se preferite godervi il classico racconto di James Cameron, su Everyeye trovate la nostra recensione di Titanic.