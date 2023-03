Dead Ringers, l'autrice sul punto di vista femminile nella nuova serie TV

I revival sono la tendenza del momento. Da film cult si arriva a serie TV strutturate e ambientate in un mondo assolutamente contemporaneo. Questo destino è toccato anche a Inseparabili di David Cronenberg.

Il film con protagonisti i ginecologi Elliot e Beverly Mantle li vede distinguersi solo per un minimo dettaglio: i capelli. Per il resto, i due gemelli sono identici.

I gemelli Mantle condividono tutto in un inquietante rapporto di reciproca dipendenza. Ma soprattutto condividono un mestiere che li lega alla celebrazione della vita. Da questo filo conduttore si sviluppa la serie TV scritta da Alice Birch e prodotta da Amazon Studios dal titolo originale "Dead Ringers".

Come ci mostrano le prime immagini del teaser di Dead Ringers, la serie TV porterà sul piccolo schermo un punto di vista femminile in quanto le protagoniste stavolta sono le sorelle Mantle interpretate da Rachel Weizs che si mostra sensualissima nel primo poster ufficiale di Dead Ringers. Anch'esse identiche e distinguibili solo dalla riga dei capelli, condividono con i protagonisti del primo film la carriera che le porta in prima linea sul tema estremamente delicato della maternità.

Alice Birch, autrice di Succession e The Wonder, racconta ai microfoni della rivista Total Film la scelta di una protagonista femminile e come l'attualità abbia plasmato parte dei temi trattati.

"Lo spettacolo non esplora solo i temi della fertilità e del parto; fa anche luce su come le minoranze siano spesso trattate in modo diverso quando si tratta di assistenza sanitaria. Abbiamo una donna di colore che non viene ascoltata dal dottore bianco con conseguenze disastrose e le statistiche mostrano che ciò accade costantemente. Volevamo che iniziasse in un posto onesto e davvero radicato - sottolinea Birch-. Amo il film ed eravamo alla ricerca di qualcosa che avesse una relazione femminile centrale".

Dead Ringers debutterà il 21 aprile 2023 su Prime Video.