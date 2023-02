Dead Ringers: di cosa parla e da cosa è tratta la nuova serie Prime Video con Rachel Weisz

In questi giorni Prime Video ha diffuso le prime immagini di Dead Ringers, nuova serie esclusiva in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand e interpretata dall'amatissima attrice premio Oscar Rachel Weisz, qui alle prese con un conturbante doppio ruolo.

La star di Disobedience, La favorita e Black Widow, infatti, nella serie interpreterà le ginecologhe gemelle Beverly ed Elliot Mantle, oltre ad aver sviluppato la mini-serie tv in qualità di executive producer al fianco della creatrice e sceneggiatrice candidata agli Emmy Alice Birch (Normal People, Succession, Il prodigio), anche lei executive producer. Tutti i sei episodi dello show saranno disponibili dal 21 aprile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

La serie è una rivisitazione in chiave contemporanea del thriller di David Cronenberg Inseparabili, interpretato da Jeremy Irons: come nel seminale film del 1988, qui Rachel Weisz presta il volto a Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario - anche spingersi oltre i confini dell’etica medica - nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne. Nel cast della serie anche Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) nel ruolo di Genevieve, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) nel ruolo di Greta, Michael Chernus (Scissione, Orange is the New Black) nel ruolo di Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) nel ruolo di Rebecca ed Emily Meade (The Deuce: La via del porno, The Leftovers - Svaniti nel nulla) nel ruolo di Susan.

Il regista Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene, The Nest, The Iron Claw) ha diretto i primi due episodi e ha co-diretto l’ultimo episodio della serie. Il team di regia include anche Karyn Kusama (Jennifer’s Body, Girlfight), Karena Evans (P-Valley, Snowfall) e Lauren Wolkstein (A Friend of the Family, Y: L’ultimo uomo). Dead Ringers è co-prodotta da Amazon Studios e Annapurna Television, con Alice Birch come showrunner.

In attesa di un primo trailer ufficiale, ricordiamo l'appuntamento fissato al 21 aprile in esclusiva su Prime Video.