Dead Ringers, pubblicato il teaser della nuova serie Amazon ispirata al film di Cronenberg

I remake sono ormai all'ordine del giorno. Questo destino è toccato anche a Dead Ringers, celebre pellicola di David Cronenberg del 1988 con protagonista Jeremy Irons in un doppio ruolo. La serie adattamento ha ottenuto il suo primo trailer con protagonista Rachel Weisz.

Nella pellicola del 1988, tra le preferite dei fan del genere thriller, racconta la storia di gemelli identici in tutto che, nella loro vita, hanno sempre avuto l'abitudine di condividere ogni cosa. L'arrivo di una donna cambierà le carte in tavola causando i primi scontri tra i due. Nel nuovo trailer della serie tv pubblicata da Prime Video, vediamo Rachel Weisz vestire i panni delle protagoniste che, questa volta, risultano essere due gemelle.

Quella che viene riproposta è una rimodernizzazione del lavoro di Cronenberg che tenta, in un certo modo, di svecchiare una pellicola che da molti viene ricordata, in particolare, per il modo in cui fu avanguardistica nel mettere in scena due gemelli. Ad interpretarli era in entrambi i casi Jeremy Irons ma comunque, per l'epoca, sembrava una enorme rivoluzione tecnologica. Oltre a svelare di cosa parla Dead Ringers, la serie mostrerà i passi avanti fatti dalla CGI e dal mezzo cinematografico e televisivo.

Il cinema di Cronenberg è ricco di sfaccettature, variazioni di genere e capolavori. Tra questi c'è la Promessa dell'Assassino di cui secondo Vincent Cassel non sarà mai realizzato il sequel. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!