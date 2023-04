Dead Ringers, Rachel Weisz sulla serie tratta da Cronneberg: 'Folle fare due personaggi'

In arrivo a fine mese su Prime Video, Dead Ringers è una reimmaginazione del film Inseparabili di David Cronenberg, che esplorerà gli stessi temi ma da un punto di vista stavolta femminile, dato che la protagonista è Rachel Weisz che ha avuto il difficilissimo compito di interpretare due sorelle gemelle, proprio come accadeva a Jeremy Irons.

Nel corso di una recente intervista concessa a Porter Magazine, il Premio Oscar Rachel Weisz ha parlato del processo con cui si è calata nei panni di questi due personaggi durante le riprese: "Il primo giorno di riprese è stato folle, ma alla fine è diventato come respirare... Ho solo immaginato che due persone diverse le avrebbero interpretate". Per farvi un'idea, trovate il trailer ufficiale di Dead Ringers.

La Weisz ha notato che girava intere scene nei panni di un personaggio, recitando di fronte a una controfigura, e poi rifaceva la stessa scena dopo essersi calata nei panni dell'altra gemella. L'attrice indossava un auricolare per poter ascoltare le proprie battute e, in teoria, recitare al fianco di se stessa.

"L'idea è avere queste due donne all'apice della loro vita professionale, ma con una vita privata molto disfunzionale, aberrante e bizzarra", ha aggiunto l'attrice. "Questo contrasto - non c'è niente di meglio". Nel frattempo, potete scoprire di cosa parla Dead Ringers.

La Weisz, che per prima ha suggerito di adattare Inseparabili in una serie televisiva invece che in un remake cinematografico, ha collaborato con la showrunner Alice Birch ("Normal People", "Succession") nella writer's room per sei settimane, durante il primo lockdown del 2020.

"Si trattava di un ordine straight-to-series [da parte di Prime Video], che è una cosa davvero importante, e io stavo imparando man mano", ha detto l'attrice. "È stato un lungo viaggio per me. Non è stato come ricevere un'offerta di lavoro con la sceneggiatura già scritta: io e Alice abbiamo sviluppato l'idea insieme e poi lei ha scritto una sceneggiatura incredibile".

La Weisz ha aggiunto: "Alice e io eravamo davvero interessate a rappresentare quelle donne che hanno un successo enorme e che, allo stesso modo, sono incasinate. I personaggi sono complicati e non si tratta solo della dicotomia gemella buona/ gemella cattiva, perché le persone sono molto, molto complicate. Non siamo mai una cosa sola".

Dead Ringers debutterà il 21 aprile 2023 su Prime Video.