Dead to Me 3: rilasciato il trailer dell'ultima stagione della serie Netflix

Ci eravamo lasciati con la recensione di Dead To Me 2, commedia nera targata Liz Feldman e uscita circa 2 anni fa. Dopo una lunga attesa è tempo di terza ed ultima stagione, con il rilascio del primo trailer ufficiale da parte di Netflix!

Alla fine della seconda stagione Jen e Judy sono rimaste coinvolte in un incidente d'auto e, anche se Judy sembra essere sopravvissuta illesa, i problemi tra le due protagoniste non sono affatto finiti. Il trailer ci rivela infatti che i resti di Steve (James Marsden), l'ex di Judy che Jen ha ucciso, sono stati ritrovati dalla polizia e che ora le autorità stanno indagando sulle due donne, le quali hanno evitato le conseguenze dei loro crimini per molto tempo.

La prossima stagione di Dead to Me promette quindi il solito mix di umore nero, brividi ed emozioni alle quali siamo stati abituati in questi anni. Ricordiamo che la comedy-drama ha subito un ritardo nella lavorazione dopo che alla Applegate è stata diagnosticata la sclerosi multipla, che ha inevitabilmente stravolto i piani non solo dell'attrice, ma dell'intera produzione.

Aspettiamoci un finale di stagione e di serie con i fiocchi: il 17 novembre Dead to Me 3 sbarcherà sulla nota piattaforma streaming e siamo sicuri ne vedremo delle belle! Qui la lista completa del catalogo Netflix di novembre.