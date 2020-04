Dead to Me 2: il "ritorno" di James Marsden nel nuovo trailer della serie Netflix

È grazie a Netflix che possiamo mostrarvi oggi il nuovo trailer ufficiale della seconda e attesa stagione di Dead to Me, commedia nera del colosso dello streaming che vede protagoniste due straordinarie Christina Applegate e Linda Cardellini nei panni della amiche e "cospiratrici" Jen e Judy Hale.

Come saprete nel corso della prima stagione abbiamo fatto la conoscenza sia di Jen che Judy. La prima è una donna determinata a risolvere il caso dell'omicidio del marito, mentre la seconda protagonista è una ragazza spensierata e ottimista che ha appena dovuto affrontare un grave tragedia. Nonostante i caratteri così diversi, le due si conosceranno durante una riunione di un gruppo di supporto, legando sin da subito.



La Applegate ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva insieme a Will Ferrel e Adam McKay, già coinvolto in diverse serie tv tra cui il dramma HBO Succession e lo show No Activity di CBS. Per quanto riguarda la Cardellini, si tratta della sua seconda collaborazione con il colosso dello streaming dopo la sua partecipazione alla serie Bloodline; recentemente è stata in sala con diversi film come nell'horror La Llorona - Le lacrime del male e nel gigantesco successo internazionale che è tuttora Avengers: Endgame; la rivedremo presto anche in Fonzo, il biopic su Al Capone con Tom Hardy protagonista.



Dead to Me 2 arriverà su Netflix il prossimo 8 maggio.