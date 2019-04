Dead to Me: Christina Applegate nel primo trailer della serie comedy targata Netflix

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Dead to Men/strong>, la nuova serie comedy di Liz Feldman che vedrà come protagoniste Christina Applegate e Linda Cardellini. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Lo show è descritto come una "dark comedy che parla di una forte amicizia tra una vedova dai nervi a fior di pelle e uno spirito libero che nasconde un segreto scioccante". Scritto dalla Feldman, lo show vedrà la Applegate nel ruolo di Jen, una donna dal forte senso di umorismo nero e con un problema di rabbia che non vuole assolutamente affrontare.

La Applegate ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva insieme a Will Ferrel e Adam McKay, il regista del recente Vice che ultimamente ha avuto a che fare con diverse serie tv tra cui il dramma HBO Succession e lo show No Activity di CBS. I due, la cui collaborazione è iniziata con Anchorman, lavoreranno con Netflix anche per la serie comedy musicale Eurovision.

Nella sua carriera la Feldman ha lavorato come sceneggiatrice per show come Hot in Cleveland, 2 Broke Girls e per il The Ellen DeGeneres Show. La Applegate torna invece sul piccolo schermo dopo i suoi ruoli nelle serie Up All Night, Samantha Who e Married With Children.

Dead to Me debutterà su Netflix il prossimo 3 maggio.