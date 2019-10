Dead To Me: Natalie Morales si aggiunge al cast della seconda stagione

Dopo la notizia del rinnovo di Dead To Me per la seconda stagione, il colosso dell'intrattenimento Netlix ha fatto sapere grazie a Variety che l'attrice Natalie Morales sarà presente in numerose puntate inedite dello show di successo.

L'attrice, conosciuta per le sue parti in "Parks and Recreation", "Santa Clarita Diet" e "Grace and Frankie", vestirà i panni di Michelle, una giovane ragazza dall'indole ironica ma allo stesso tempo molto tranquilla e con un umorismo trascinante. Nel corso delle puntate della serie si legherà a Judy, personaggio interpretato da Linda Cardellini, nella struttura, chiamata "Assisted Living Facility", dove è ricoverata sua madre.

Come saprete nel corso della prima stagione abbiamo fatto la conoscenza di Jen e Judy, la prima è una donna determinata a risolvere il caso dell'omicidio del marito, mentre la protagonista con il volto di Linda Cardellini è una ragazza spensierata e ottimista che ha appena dovuto affrontare un grave tragedia. Nonostante i caratteri così diversi, le due si conosceranno durante una riunione di un gruppo di supporto, legando sin da subito.

Se siete curiosi e volete scoprire qualche informazione in più sulla serie presente nel catalogo di Netflix, e che ha permesso a Christina Applegate di venire nominata per un Emmy, vi lasciamo con il trailer di Dead to Me.