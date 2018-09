Deadly Class: ecco un nuovo adrenalinico promo della serie TV prodotta dai fratelli Russo

SyFy ha pubblicato un nuovo promo di Deadly Class, l'attesa serie televisiva basata sull'omonima graphic novel di Rick Remender e Wes Craig, edita da Image. A produrre lo show ci penseranno i fratelli Russo, reduci dallo strepitoso successo al box-office mondiale di Avengers Infinity War.

Deadly Class è ambientato in una versione dark degli anni '80 e segue le vicende di Marcus Lopez, un ragazzo adolescente disilluso che viene reclutato in una scuola superiore per assassini. Dovrà alterare il suo codice morale allo scopo di sopravvivere, ma le incertezze adolescenziali potrebbero risultargli fatali.

Nel cast troveremo Benedict Wong, Benjamin Wadsworth, Lana Condor, Maria Gabriela de Faria, Luke Tennie, Liam James, e Michel Duval. Il pilot sarà diretto da Lee Toland Krieger, che figurerà anche nelle vesti di produttore. Il debutto è fissato per il 2019 sulla nota emittente americana.

Joe ed Anthony Russo, che di recente hanno stuzzicato i fan con un tweet dal set di Avengers 4, hanno così commentato il loro coinvolgimento nel progetto: "Deadly Class è una delle storie più pazze che abbiamo mai letto. Riesce ad esplorare al meglio gli anni dell'adolescenza, conferendo loro un senso di alienazione. Quando abbiamo letto per la prima volta la graphic novel, ne siamo rimasti sconvolti. Ecco perchè abbiamo deciso di lavorare all'adattamento televisivo."